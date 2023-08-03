Montrezl Harrell'ın dizinde iki yırtık tespit edildi!

Philadelphia 76ers, tecrübeli pivot Montrezl Harrell'ın yakın zamanda yaptığı antrenmanların ardından şişen sağ dizine çekilen MR'da, hem ön çapraz bağlarında, hem de iç menisküsünde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Montrezl Harrell'ın dizinde iki yırtık tespit edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2023 11:56
Philadelphia 76ers, tecrübeli pivot Montrezl Harrell'ın yakın zamanda yaptığı antrenmanların ardından şişen sağ dizine çekilen MR'da, hem ön çapraz bağlarında, hem de iç menisküsünde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon 76ers formasıyla 57 maçta 5,6 sayı ve 2,8 ribaund ortalamaları tutturan 29 yaşındaki oyuncu, ligdeki çaylak sezonundan bu yana en düşük rakamlarını kaydetmiş ve bu performansıyla Joel Embiid'in yedeği rolünü Paul Reed'e kaptırmıştı.

76ers, geçtiğimiz ay Harrell ile tek yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery