Montella: 'Bu zeminde bu kadar futbol!'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, "Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz." dedi.



"KOLAY OLMAYACAĞINI SÖYLEDİM"



Montella, sözlerine, "Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar korakor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı." diye devam etti.



Vincenzo Montella, "Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik." dedi.



"BENİM FELSEFEME KARŞI"



50 yaşındaki teknik adam, "Bir kararını değiştirmek isteseydi neyi değiştirirdi?" sorusunu, "Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak, bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu." sözleriyle yanıt verdi.



"SONUCUNU SAHADA SKORLA ÖDEDİK"



Basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Vincenco Montella, "Bugün futbolun az oynandığı bir maç oldu. Saha zemini bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Sonuna kadar mücadele ettiler. Biz teknik kapasitesi daha yüksek bir takımız. Onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.



'SON SENEMİZLE ALAKALI MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM'



Bugün istedikleri sonucu alamadıklarını ama genel olarak son seneden memnun olduğunu dile getiren Montella, "Ben son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün saha şartlarından dolayı alıştığımız etkinliği sergileyemediğimiz bir maç oldu. Böyle bir skor ortaya çıktı. Mart ayında play-off oyanayacağız. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Dünya Kupası hedefimiz de var. Gelişecek oyuncularımız var onlar geliştikçe biz de daha fazla güçlü olacağız" sözlerini sarf etti.



'BUGÜN SAHADA FUTBOL MAÇI YOKTU'



Saha zemini ve şartların alışılmışın dışında olduğunu belirten Montella, "Galler maçında devamlılığımız vardı. Topa sahipken ve değilken yarattığımız pozisyonlar oldu. Sadece gol atamadık. Bugün sahada futbol maçı yoktu. Saha, zemin şartları gerçekten alışılmışın dışındaydı. Rakibimiz her şutta gol attı. Tek fark bu. Biz kırılma anlarında gole yaklaşamadık. Yarattığımız pozisyonlara rağmen gol atamadık. Bugün takımımla daha fazla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler. Tabii ki üzüntülüyüz. Mart ayına kadar gelişmeye açık futbolculara sahibiz" dedi.



İtalyan teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Samet'te bir sıkıntı yoktu. Kurguda sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu için Emirhan'ı tercih ettik. Metotlarımızın çoğu tekniğe dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik oynayacağımız futbol alışılmışın dışında olurdu."



'BİZ KENDİ FUTBOLUMUZU OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Kendi futbol anlayışlarıyla devam edeceklerini aktaran Montella, "Bence rakip önemli değil. Sadece bir mağlubiyetten sonra heyecanımızı, dengemizi, iştediğimizi, arzumuzu, ruhumuzu ve milletimizin sevgisini kaybetmememiz gerekiyor. Futbolda bunlar çok önemli dengeler. Biz kendi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.



'HAKAN'IN EKSİKLİĞİ HER TAKIMDA HİSSEDİLİR'



Hakan Çalhanoğlu'nun Karadağ'a karşı forma giyememesi ve milli takım jenerasyonundan bahseden Vincenzo Montella, "Hakan'ın eksikliği her takımda hissedilir. Futbolda öngörülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takımın hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur. Her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, daha iyi olacaklar. Zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz. Ben gelmeden B Grubu'na çıkmıştık. Özel bir yolculuk yaptık. Bu yolculukta gelişmeye devam ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için acele ederiz. Sabırlı şekilde adım adım ilerlemeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.