Monaco, zirve aşkına kazanıyor

Fransa Ligue 1'de 12. hafta maçında Monaco ile Nimes, Stade Louis II'de karşılaştı. Monaco maçı 3-0 kazandı.



Karşılaşmada Monaco'nu golleri 19. dakikada Diop, 75. dakikada Martins ve 77. dakikada Volland'dan geldi.



Karşılaşmada Nimes oyuncusu Deaux 69. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Monaco ligdeki puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Nimes ise 11 puanda kaldı.



Monaco, Ligue 1'in 13. haftasında milli oyuncularımızın yer aldığı Lille'le karşılaşacak. Nimes ise aynı haftada sahasında Marsilya ile karşılaşacak.



