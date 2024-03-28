Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell'in bu Cuma günü parkelere dönebileceği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, diz ve burun sakatlıkları nedeniyle 16 Mart'tan bu yana forma giyemeyen Mitchell, Cuma gününe kadar geri dönüş yapmayı hedefliyor.



Philadelphia 76ers'a karşı oynanacak maçı kaçırması durumunda, Cavs yıldızının bir sonraki fırsatı Pazar günü Denver Nuggets'a karşı olacak.



Cavs şu anda Doğu Konferansı'nda playoff sıralaması için mücadele ediyor ve 44-29'luk derecesiyle New York Knicks'in arkasında, 4. sırada yer alıyor.



