"Milli Takım'ı Yusuf Yazıcı üzerine kuralım"

A Milli Takım'ın Rusya karşılaşmasında oyuna sonradan giren Yusuf Yazıcı ile ilgili dikkat çeken bir yorum gündem oldu.

Haber; Sporx.com
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'Milli Takım'ı Yusuf Yazıcı üzerine kuralım'
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15 Kasım 2020 23:52
A Milli Takım'ın Rusya 3-2'i yendiği maça Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başlarken, 86. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. Yusuf Yazıcı'nın yedek kalmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir yorum gündeme geldi.

Milli Takım'ın U19 ve U20 kategorilerinde teknik direktörlük yapan Feyyaz Uçar "Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinden öğrencim. Ancak Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'da beklediğimiz seviyeye gelmedi. Neden Yusuf Yazıcı üzerine oyun kurmayı denemiyoruz?" dedi.

Feyyaz Uçar ayrıca "Yusuf Yazıcı sol kanatta, sağ kanatta, forvet arkasında oldukça etkili. Biraz daha Yusuf'u ön plana çıkarmalıyız, biraz daha Yusuf üzerine kafa yormalıyız." ifadelerini kullandı.



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