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Milli takımda üç büyükler kadro dışı!

Türkiye A Milli Takımı'ndaki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hegemonyası son buldu. Teknik direktör Lucescu, yurt dışında oynayan futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurdu. Üç büyüklerden sadece birer (Şener, Oğuzhan ve Ömer/Serdar) oyuncu kaldı.

Kaynak: Milliyet
Milli takımda üç büyükler kadro dışı!
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13 Ekim 2018 04:43
A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek ile yaptığı karşılaşma başta olmak üzere son dönemde oluşan kadro yapısı dikkat çekiyor. Geçmiş dönemlerde üç büyükler; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üzerine kurulan kadro yapısı yerine yurt dışındaki lejyonerlere dönük isimler parlamaya başladı.

Avrupa liglerinde forma giyen ve yaş ortalaması daha düşük yıldızlardan oluşan yeni milli takımın meyveleri de toplanıyor. EURO 2020'yi çok önemseyen teknik direktör Lucescu, iskelet kadroyu kuruyor.

Bu kadrodaki oyuncuların da lejyonerlerden olması göze çarpıyor. Rize'de 0-0 biten Bosna Hersek maçında da bu durum göze çarpıyor. Bosna-Hersek karşısındaki ilk 11'in 5'i yurt dışından yetişmesiyle öne çıkarken, mevcut ilk 11'in 7'si ise Avrupa liglerinde oynuyor. 3 büyüklerde oynayan isimler de; Şener (Fenerbahçe), Oğuzhan (Beşiktaş) ve Ömer Bayram (Galatasaray/Serdar) oldu. Oğuzhan ve Ömer de Hollanda'da yetişmiş oyuncular olarak dikkatleri topluyor.

Ayrıca hazırlık maçında sonradan oyuna giren oyuncuların 7'sinden 6'sı şu anda Avrupa'da forma giyiyor, sadece Ertuğrul Ersoy Bursaspor'da yer alıyor.

Büyük ligler

25 kişilik geniş kadroda ise sadece 9 oyuncunun Türkiye'de yer alması diğer bir detay oldu. 16 futbolcu yurt dışında görev alırken, mevkiilere bakıldığında Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve Serie A gibi Avrupa'nın en iyi 5 liglerinde oynayan oyuncusu sayısı da 11 oldu.

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