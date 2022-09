Milli motosikletçiler, hafta sonunu kürsüde tamamladı

Geride kalan hafta sonunda milli motosikletçiler Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Efe Okur ve Aslan Osmanpaşaoğlu, çıktıkları yarışlarda başarılı sonuçlar elde ederek kürsü görmeyi başardı.



Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Katalonya etabında piste çıktı. Barselona Pisti'nde Kawasaki Puccetti adına yarışan genç pilot Can, 8. ayağın ilk yarışında üçüncü, ikinci yarışında ise ikinci olarak üst üste iki kez kürsüde yer aldı.



Genel klasmanda puanını 171'e çıkaran Can Öncü, Dominique Aegerter ile Lorenzo Baldassarri'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Can, böylece bu sezon ilk kez genel klasmanda kürsü sıralamasına yükselmiş oldu.



MV Agusta Reparto Corse adına yarışan diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise elde ettiği sonuçlarla her iki yarışta da WorldSSP Challange sınıfında birinci oldu. Milli sporcu, bu sınıfta 56 puanla şampiyona liderliğini devam ettirdi.



- Toprak'tan üçüncülük



Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağının ikinci yarışında kürsüye çıktı.



Pata Yamaha with Brixx WorldSBK adına piste çıkan Toprak, ikinci yarışı üçüncü sırada bitirerek podyumda kendine yer buldu. Milli sporcu genel klasmanda 335 puanla, Alvaro Bautista'nın arkasından ikinci sırada yer alıyor.



- Minik sporculardan Yunanistan'da ikincilik



Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Efe Okur ile 6 yaşındaki Aslan Osmanpaşaoğlu ikincilikler elde ederek Yunanistan'da kürsüye çıktı.



Organizasyonda Efe Okur 65 cc sınıfında, Aslan Osmanpaşaoğlu'nun ise 50 cc sınıfında ikinci olmayı başardı.









