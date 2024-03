Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Portekiz'de piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) ikinci ayak yarışları İspanya'da yapılacak.



TMF Milli takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Barselona Pisti'nde kürsüye çıkmak için gaza basacaklar.



BMW takımına bu yıl geçen 2021 sezonu Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Barselona'da 22 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Milli motosikletçi 23 Mart Cumartesi günü TSİ 16.00'da ilk yarışta, 24 Mart Pazar günü de TSİ 13.00'te superpole yarışında ardından da TSİ 16.00'da ikinci ana yarışta piste çıkacak.



- Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de İspanya'da yarışacak



Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci ayağı da 22 Mart Cuma günü serbest antrenmanlar ve superpole yarışıyla başlayacak.



Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla Barselona Pisti'nde kürsüde yer almak için mücadele edecek.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda 23 Mart Cumartesi günü TSİ 17.15'te hafta sonunun ilk yarışı ve 24 Mart Pazar günü de TSİ 17.15'te ikinci yarışları başlayacak.



- Deniz Öncü ise Portekiz'de piste çıkacak



Dünya Moto2 Şampiyonası'nın ikinci yarışı Portekiz Grand Prix'si 22-24 Mart tarihlerinde Algarve Pisti'nde yapılacak.



Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk puanını alan Deniz Öncü, 22 Mart Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak. Milli sporcu, 23 Mart Cumartesi günü sıralamaya, 24 Mart Pazar günü de TSİ 15.15'te 21 turluk ana yarışa çıkacak.



- Genç motosikletçi Mert Konuk da FIM R3 Blu Cru Dünya Kupası'nda yarışacak



Genç motosikletçi Mert Konuk'un ikinci sezonunu geçireceği FIM R3 Blu Cru Dünya Kupası da 22-24 Mart tarihlerinde İspanya'da yapılacak.



Mert Konuk Barselona Pisti'nde, 22 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara ve superpole yarışına çıkacak. Mert, 23 Mart Cumartesi günü TSİ 13.50'de hafta sonunun ilk yarışında ve 24 Mart Pazar günü de TSİ 13.50'de ikinci yarışında start alacak.









