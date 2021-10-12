Milli maç sonrası Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme

A Milli Futbol Takımımızın Letonya'yı 2-1 yendiği maç sonrası Fenerbahçe sosyal medya üzerinden TFF'ye göndermede bulundu. Fenerbahçe yaptığı paylaşımda 1959 öncesi şampiyonluklara vurgu yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Milli maç sonrası Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme
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12 Ekim 2021 10:29
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Milli Takımımızın Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi. Milli takımın galibiyetini kutlayan Sarı-Lacivertliler, 1959 öncesi şampiyonluklara gönderme yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle:

"Tebrikler Bizim Takım! Türkiye'de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya'yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz." 



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