Milli maç sonrası Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Milli Takımımızın Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi. Milli takımın galibiyetini kutlayan Sarı-Lacivertliler, 1959 öncesi şampiyonluklara gönderme yaptı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle:
"Tebrikler Bizim Takım! Türkiye'de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya'yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz."
Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle:
"Tebrikler Bizim Takım! Türkiye'de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya'yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz."
🇹🇷 Tebrikler Bizim Takım! Türkiye'de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya'yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz. 👏 https://t.co/sxP6Cmpplc
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 11, 2021