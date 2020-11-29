Milan, zirvede farkı açıyor!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, evinde Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti ve zirvede puan farkını açtı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan, zirvede farkı açıyor!
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29 Kasım 2020 18:55
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan evinde Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Milan 2-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Romagnoli ile 28. dakikada penaltıdan Kessie'den geldi. İlk golün de asistini yapan Kessi, 40. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini sürdüren Milan, 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puana yükseldi ve Inter'in 5 puan, Juventus'un ise 6 puan önünde yer aldı. Teknik direktörlüğe Prandelli'yi getirdikten sonra oynadığı 2 maçı da kaybeden Fiorentina ise 8 puanda kaldı.

Serie A'nın 10. haftasında Milan deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacakken, Fiorentina ise evinde Genoa'yı konuk edecek.





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