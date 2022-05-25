Milan'a Zlatan şoku: Kariyeri bitebilir!

Seria A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'da tecrübeli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in dizinden geçireceği ameliyat sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan'a Zlatan şoku: Kariyeri bitebilir!
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25 Mayıs 2022 17:14
Tam 11 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Milan, yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığıyla sarsıldı.

Milan Kulübü'nün internet sitesinden yaptığı açıklamada dizinden ameliyat olacak olan Zlatan'ın sahalardan 7-8 ay uzak kalacağı ifade edildi.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine ilerlemiş yaşını da göz önünde bulunduran Ibrahimovic, kariyerini noktalayıp noktalamama konusunda henüz kararını vermedi.

Zlatan Ibrahimovic bu sezon Milan formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 8 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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