Milan'a Zlatan şoku: Kariyeri bitebilir!

Tam 11 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Milan, yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığıyla sarsıldı.



Milan Kulübü'nün internet sitesinden yaptığı açıklamada dizinden ameliyat olacak olan Zlatan'ın sahalardan 7-8 ay uzak kalacağı ifade edildi.



İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine ilerlemiş yaşını da göz önünde bulunduran Ibrahimovic, kariyerini noktalayıp noktalamama konusunda henüz kararını vermedi.



Zlatan Ibrahimovic bu sezon Milan formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 8 gol 3 asistlik katkı sağladı.



