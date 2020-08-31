Michael Frey: "Her şeyimi vereceğim"

Geçen sezon kiralık olarak Nürnberg'de oynayan Michael Frey, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Michael Frey: 'Her şeyimi vereceğim'
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31 Ağustos 2020 23:12
Fenerbahçe'de Michael Frey, Antalyaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe'de kalmak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirten İsviçreli golcü, "Her gün çok çalışıyoruz, 4 haftadır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de bizim için iyi bir testti, iyi oynadık. Hala geliştirebileceğimiz şeyler var. Bu güzel statta tekrar oynadığım için çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi vermek istiyorum." dedi.

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