Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde

Miami Açık tek kadınlar yarı final müsabakalarının sonunda Ashleigh Barty ve Bianca Andreescu finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Miami Açık tek kadınlarda Barty ve Andreescu finalde
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02 Nisan 2021 13:55
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tenis turnuvasında, son şampiyon ve dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Avustralyalı Ashleigh Barty, Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı yenerek bir kez daha finale çıkmayı başardı. Barty, 6-3 önde bitirdiği iki setin sonunda 2-0'lık skorla galip geldi.

Diğer yarı final müsabakasında Kanadalı Bianca Andreescu, Yunan rakibi Maria Sakkari'yi 2-1 ile geçerek finale yükseldi. İlk seti 7-6 kazanan Andreescu, ikinci sette 6-3 ile rakibine yenildi. Final setinde yine 7-6 ile galip gelmesini bilen dünyanın 9 numaralı kadın tenisçisi Andreescu, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Miami Açık tek kadınlar final müsabakasında Barty ile Andreescu, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.



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