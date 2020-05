Metta World Peace, ismini yine değiştirdi!

Eski NBA yıldızı Metta World Peace, ismini tekrar değiştirdiğini söyledi.



World Peace, orijinal adı Ron Artest'i (Ronald William Artest Jr.) geride bırakmaya çalıştığı için edindiği birçok isim hakkında birkaç düşünceyi paylaştı.



Inside the Green Room with Danny Green adlı podcaste konuk olan World Peace, ismini değiştirmesine neyin sebep olduğunu ve bugünkü asıl isminin ne olduğunu açıkladı:



"'World Peace' ismiyle oynadığım ilk maçta, 'Bu, şimdiye kadarki en aptalca şey.' diye düşünmüştüm. O sırada, 2011'de benchten geliyordum ve 'Metta World Peace!' dediklerinde eşofmanımı çıkarmak istemediğimi hatırlıyorum. Utanç vericiydi. Bu yüzden sonra ismimi değiştirmeyi düşündüm, ama sonra alıştım, insanlar da alıştı.



"Ama komiktir, şu anda evliyim ve artık adım 'Metta Sandiford-Artest.' Aslında eşimin soyadını aldım ve benimkine ekledim."



2011'DE İSMİNİ NEDEN DEĞİŞTİRMİŞTİ?



Eski Los Angeles Lakers oyuncusu, 2011'deki NBA lokavtında Ron Artest'ten Metta World Peace'e geçmeyi seçtiğinde NBA dünyasını şok etmişti ve o dönemde nedenini şöyle açıklamıştı:



"Adımı değiştirdim çünkü Ron Artest'ten bıktım. O bir pisliğin teki. Ve artık hayranlar bana kızdıklarında, 'World Peace'ten (Dünya Barışı'ndan) nefret ediyorum' diyemezler."



Artest, 2004'teki ünlü 'The Malice at the Palace' olayındaki rolünün ardından, kavga çıkaran bir oyuncu imajı yaratmıştı. Kızının pandaları sevmesinden ötürü, daha sonra adını Panda'nın Arkadaşı olarak değiştirmişti ve podcastte, sonrasında adını New York'ta yaşadığı bölge "Queensbridge" olarak değiştirmeyi düşündüğünü de itiraf etti.