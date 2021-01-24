Mesut Özil Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, ilk idmanına çıktı.

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Mesut Özil Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı
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24 Ocak 2021 18:05
Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, sağlık kontrolleri sonrasında ilk idmanına çıktı. 

Mesut Özil idman öncesi ilk konuşmasında; "Rüyam gerçek oldu. İlk defa takımla sahada antrenman yapacağım. Hayırlı olsun. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Gerçek oldu. Çok uğraştık. Allah nasip ettik. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon diliyorum. Bol şans." dedi. 

Erol Bulut idman öncesi takımla konuşmasında; "Mesut Özil'e yardımcı olmaya çalışın, o da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olsun." sözlerini sarf etti. 



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