  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Mert Nobre, iki kaleye golünü attı!

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Boluspor ile BB. Erzurumspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın iki golünü de Mert Nobre atarken maç 1-1 sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Mert Nobre, iki kaleye golünü attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2018 17:57
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli golcüsü Mert Nobre, 23. dakikada kendi kalesine gol atarken 55. dakikada kendi takımı adına da golünü kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Boluspor, 34 puanla 7. sırada yer alırken Erzurum ekibi ise 30 puanla 11. sırada bulundu.

Boluspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. BB. Erzurumspor ise hafta sonunda Adanaspor'u konuk edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için