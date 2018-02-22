Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında, Bolu Atatürk Stadyumu'nda'u konuk etti. 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı ve mücadelesona erdi.Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli golcüsü, 23. dakikada kendi kalesine gol atarken 55. dakikada kendi takımı adına da golünü kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından Boluspor, 34 puanla 7. sırada yer alırken Erzurum ekibi ise 30 puanla 11. sırada bulundu.Boluspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. BB. Erzurumspor ise hafta sonunda Adanaspor'u konuk edecek.