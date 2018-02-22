Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli golcüsü Mert Nobre, 23. dakikada kendi kalesine gol atarken 55. dakikada kendi takımı adına da golünü kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Boluspor, 34 puanla 7. sırada yer alırken Erzurum ekibi ise 30 puanla 11. sırada bulundu.
Boluspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. BB. Erzurumspor ise hafta sonunda Adanaspor'u konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli golcüsü Mert Nobre, 23. dakikada kendi kalesine gol atarken 55. dakikada kendi takımı adına da golünü kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Boluspor, 34 puanla 7. sırada yer alırken Erzurum ekibi ise 30 puanla 11. sırada bulundu.
Boluspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. BB. Erzurumspor ise hafta sonunda Adanaspor'u konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın