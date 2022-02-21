Mehmet Sepil: 'Türk futbolu adına utanç duyuyorum'

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, müsabakadaki hakem kararlarını eleştirerek, maçı orta hakemin değil VAR hakeminin yönettiğini savundu.



Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, lehlerine verilen 2. penaltıda Ömer Bayram'ın yaptığı hareketin yüzde 100 penaltı olduğunu belirtti. Buna rağmen VAR hakeminin penaltıya dakikalarca karar veremediğini ve pozisyonu incelediğini bildiren Sepil, şunları kaydetti:



"Buna karşılık Dino ve Berkan'ın pozisyonlarında koşa koşa VAR'a giden bir hakem gördük. Bunu sağlayan tabii ki VAR hakemi. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik. Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum. Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp 'Ben şu hakemi istemiyorum.' diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık."





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