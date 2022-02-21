Mehmet Sepil: "Türk futbolu adına utanç duyuyorum"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mehmet Sepil: 'Türk futbolu adına utanç duyuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2022 23:53
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, müsabakadaki hakem kararlarını eleştirerek, maçı orta hakemin değil VAR hakeminin yönettiğini savundu.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, lehlerine verilen 2. penaltıda Ömer Bayram'ın yaptığı hareketin yüzde 100 penaltı olduğunu belirtti. Buna rağmen VAR hakeminin penaltıya dakikalarca karar veremediğini ve pozisyonu incelediğini bildiren Sepil, şunları kaydetti:

"Buna karşılık Dino ve Berkan'ın pozisyonlarında koşa koşa VAR'a giden bir hakem gördük. Bunu sağlayan tabii ki VAR hakemi. Maçın tamamına baktığımız zaman 105 dakika oynanan maçta 42 dakika topu oyunda tutabilen bir orta hakem izledik. Türk futbolu adına çok üzülüyorum, utanç duyuyorum. Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp 'Ben şu hakemi istemiyorum.' diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık."

SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.