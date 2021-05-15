Mauricio Pochettino: 'Lille'i geçmek istiyorsak hata yapamayız'

Fransa Ligi'nde bitime iki hafta kala lider Lille'in 3 puan gerisinde olan Paris Saint Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino açıklamalarda bulundu.



Reims ile iç sahada oynayacakları maç öncesinde soruları yanıtlayan Mauricio Pochettino, şampiyonluk şanları hakkında konuştu.



Mauricio Pochettino "Lille'i geçip şampiyon olmak istiyorsak, 1-1 berabere kaldığımız Rennes maçındaki hatalarımızı tekrarlamamamız gerekiyor. Şampiyonluğa inanıyoruz, sonuna kadar gideceğiz." açıklamasını yaptı.



