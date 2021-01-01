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Marks: "Kyrie'nin yokluğu, bizi hayal kırıklığına uğrattı..."

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, ekibin kişisel nedenlerden dolayı uzakta olan yıldız ismi Kyrie Irving'in yokluğuyla "hayal kırıklığına uğradığını" itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, ekibin kişisel nedenlerden dolayı uzakta olan yıldız ismi Kyrie Irving'in yokluğuyla "hayal kırıklığına uğradığını" itiraf etti.

Marks, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şunu söylemekten kaçınmayacağım: Şüphesiz ki organizasyon, oyuncularımızdan birinin olmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştır. Bu özel durumda, Kyrie'nin aramızda olmamasından bahsediyorum.

Neden kadro dışında olduğunu söyleyip spekülasyon yapmak istemiyorum. Onunla konuştum ve konuşmaya da devam edeceğim. Ve bu konuyu burda ele almasını dört gözle bekliyoruz."

Marks, Brooklyn'in James Harden ile olan takasını tartışmak için Çarşamba günü Irving ile görüştüğünü söyledi, ancak aynı zamanda şu ifadeler, de kullandı:

"Neden kişisel zamana ihtiyacı olduğunu söylemesi için yeterli, fazlasıyla yeterli bir bahane olmasını umuyorsunuz. Ve şüphe yok ki, kendisi buna değinecek."


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