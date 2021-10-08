Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'a imza attı

Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'un ardından Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'a imza attı
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08 Ekim 2021 10:33
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'un ardından Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.


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