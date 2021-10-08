Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'un ardından Marius Sumudica ile sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.