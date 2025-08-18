Maribor'da Tuğberk Tanrıvermiş ile ayrılık!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da bir ayrılık gerçekleşti.Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Tuğberk Tanrıvermiş'in ardından takımın başına geçici olarak Radovan Karanovic'in getirildiğini açıklandı.35 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, temmuz ayında Maribor'un başına geçmişti. Maribor, Tanrıvermiş yönetiminde 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.