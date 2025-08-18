18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Maribor'da Tuğberk Tanrıvermiş ile ayrılık!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

18 Ağustos 2025 21:07
Maribor'da Tuğberk Tanrıvermiş ile ayrılık!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da bir ayrılık gerçekleşti.

Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tuğberk Tanrıvermiş'in ardından takımın başına geçici olarak Radovan Karanovic'in getirildiğini açıklandı.

35 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, temmuz ayında Maribor'un başına geçmişti. Maribor, Tanrıvermiş yönetiminde 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
