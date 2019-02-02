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Marcao: ''Bu akşam çok kötü oynadık''

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Marcao: ''Bu akşam çok kötü oynadık''
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02 Şubat 2019 21:15
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından Marcao kısa bir değerlendirmede bulundu.

Marcao yaptığı kısa açıklamada son dönemdeki kadar iyi oynayamadıklarını dile getirdi.

1 puanın da avantaj yaratabileceğini kaydeden Brezilyalı oyuncu, ''Bu akşam kötü oynadık. Çok büyük bir takımız, hedefi şampiyonluk olan bir takımız. Şu zamana kadar iyi oynayan bir takım vardı. Bu maçta, bu zamana kadar oynadığımız gibi bir takım yoktu. Ama diğer taraftan bakıldığında deplasmanda 1 puanın ilerleyen dönemlerde size çok katkısı olabilir.'' ifadelerini kullandı.

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