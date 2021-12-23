MANU'dan orta sahaya 2 aday: Bellingham ve Rice

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kış transfer döneminde orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor.



The Athletic'e göre, Manchester United'ın Neman Matic'in yerine uzun boylu bir orta saha oyuncusu almak istediği belirtildi.



Ayrıca Alman çalıştırıcı Rangnick'in, Declan Rice ve Jude Bellingham'ı çok beğendiği ve en az birini mutlaka kadroda görmek istediği ifade edildi.



Bellingham bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol, 9 asist yaparken, Declan Rice West Ham formasıyla 22 maçta 3 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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