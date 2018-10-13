Manisa Etabını Quick Step Floors Takımından Alvaro Jose Hodeg Kazandı

135 SPORCU START ALDI

ŞEHZADELER KENTİ

GENEL FERDİ KLASMANDA BÜYÜK KAPIŞMA

MİLLİ TAKIM'DA HAYAL KIRIKLIĞI

GURURUMUZ ONUR BALKAN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEKLENİYOR

ÖNCE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ARDINDAN AVRASYA TÜNELİ GEÇİLECEK

YARIŞIN CEREYANI

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI YEŞİL MAYO İLE BENNET DEVAM EDİYOR

İLK KAÇIŞ GRUBU 40'INCI KİLOMETREDE OLUŞTU

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI KIRMIZI MAYO'YU REYES ORTEGA ALDEMAR GİYMEYE DEVAM EDECEK

ARA KAPANIYOR

TÜRKİYE GÜZELİKLERİ PRİMİ SONUÇLARI

VESTEL CITY'DE COŞKULU KARŞILAMA

TALİHSİZ KAZA

TURKUAZ MAYO LUTSENKO'DA KALDI

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 135.7 kilometrelik Selçuk - Manisa etabını Quick Step Floors Takımı'ndan Alvaro Jose Hodeg Chagui 3 saat 15 dakika 12 saniye ile kazandı.Selçuk Kaymakamlığı önünden saat 10.18'de verilen startla 135 sporcu etaba başladı. Birgün öncesine nazaran daha rahat bir etap olarak gözüken yarışın ilk kilometreleri toplu olarak geçilse de aralıklarla devam eden yağmur sporcuları olumsuz yönde etkiledi. Bisikletçiler, Ege'nin minik köyü Şirince'yi kat ederek sırasıyla Tire, Torbalı ve Manisa'ya ulaştılar.Osmanlı Şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları kadim şehir Manisa Vilayet Binası önünde son buldu.Daha önceki yıllarda TUR'un Genel Ferdi Klasman birincisini büyük ölçüde tayin eden tırmanış etabı beklenildiği gibi sonuçlanmadı. Tırmanış etabında sporcular büyük bir kapışmanın içine girince yokuşçu olarak bilinen sporcular zaman farkını açacak kaçışı gerçekleştirmediler. Selçuk -Manisa etabına başlanırken Genel Ferdi Klasman birincisi Astana sporcusu Alexey Lutsenko'nun ardından UAE Emirates Takımı'ndan Ulissi Diego 4, Euskadi Basque CountryMurias Takımı'ndan Prades Reverter Eduard'da 10 saniye farkla sıralanmışlardı. Bu da Turkuaz Mayo'nun heyecanını son etaba taşınacağının belgesiydi.Tırmanış etabına kadar iyi bir yarış çıkartan Türk Milli Takımı sporcuları ne yazık ki dünkü etapta büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Selçuk - Manisa etabına başlarken Genel Ferdi Klasmanda 54'üncü sırada bulunan Mustafa Sayar'ın, birinci ile 4 dakika 6 saniye, 68'inci Nazım Bakırcı 6 dakika 31 saniye fark bulunuyordu. TUR'daki büyük ümidimiz Ahmet Örken, tırmanış etabına başlarken birinci ile arasında 26 saniye bulunmasına rağmen etap sonunda geri düşünce 85'inci sıraya kadar indi ve 9 dakika 28 saniye fark yedi.Selçuk - Manisa etabına başlarken Turkey Home'un sponsorluğundaki Beyaz Mayo'yu giyen Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan'da kalan bir etap sonunda durumunu iyice garantilemiş oldu.Dünya'da makamına düzenlenen yegane yarış olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'u yarın koşulacak 166.7 kilometrelik Bursa- İstanbul etabı ile sona erecek. Böylece bisikletçiler altı etap sonunda toplam 952.2 kilometreyi kat etmiş olacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sultanahmet Meydanında gerçekleşecek finişe gelip ödülleri vermesi bekleniyor.54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun son etabı olan Bursa - İstanbul arasında bisikletçiler önce Osmangazi Köprüsü'nden geçecek, ardında Avrasya Tüneli'ne girip, Aksaray'da çıktıktan sonra finiş alanı olan Sultanahmet Meydanı'na ulaşacaklar.Sporcular start'tan sonra irili-ufaklı bir kaç kaçış denemesinde bulunsalar da başarılı olamadılar. Ana Grup uzun süre tek parça olarak devam etti. Zira Turkuaz Mayo'yu alabilme adına kritik bir mücadelenin içinde olan bisikletçiler sürekli birbirlerini kontrol etmek zorunda kaldılar. Sprintçilerde diri kalabilme adına sürekli rüzgardan korunup, grup ortalarında yer tutmak zorunda kaldı.27'inci kilometre geçilirken etabın sprint prim kapısı da geride kaldı. Çizgiyi ilk geçen sporcu Wb Aqua Protect Veranclassic Takımı'ndan Alex Kırsch oldu. İkinciliği Katusha Takımı'ndan Haas Nathan, üçüncülüğüde Trek- Segfredo Takımı'ndan Fabio Fellini elde etti. Bu sonuçlar Salcano'nun sponsorluğunda Yeşil Mayo'yu giyen Bora Hansgrohe Takımı sporcusu Sam Bennett'in birinciliğini etkilemedi.Prim kapısı geçildikten sonra sakin süren etap birden hareketlendi. Aralarında Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan'ın da bulunduğu beş sporcu atak yapıp ana gruptan ayrıldı. Caja Rual Takımı'ndan Rafael Reıs, CCC Sprandi Polkowice Takımı'ndan Amaro Altunes, Gazprom Takımı'ndan Nikolay Trusov ve Sport Vlaanderan Takımı'ndan Aime De Gent birlikte tempo yapıp önce 1 dakika 10, sonrada 2 dakika 25 saniye arayı açtı.53'üncü kilometrede gerçekleşen etabın tırmanış primini Sport Vlaanderan Takımı'ndan Aime De Gent kazandı. İkinci olarak çizgiyi CCC Sprandi Polkoowice Takımı'ndan Amaro Antunes geçti. Üçüncülüğü de Caja Rual Takımı'ndan Rafael Reıs elde etti. Bu sonuçla Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayo'yu Manzana Postobon Takımın'dan Reyes Ortega Aldemar giymeye devam edecek.Finişe 40 kilometre kala ana grubun tempoyu artırması, finişinde o kadar renkli ve heyecanlı geçeceğinin işaretiydi. Nitekim öndeki beşliye zaman farkı da 1 dakika 25 saniyeye kadar indi.Finişe 9.9 kilometre kala Turkey Home'un sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Starttan bu yana ön grupta kalarak taşıyan Türk Milli Takımı'ndan Onur Balkan Türkiye Güzellikleri Prim kapısından da birinci geçerek bu etapta bir kez daha göğsümüzü kabarttı.Bisikletçiler finiş öncesi Vestel City olarak bilinen Vestel Fabrikası'nın içinden geçerken çalışan işçi emekçileri coşkulu alkışları ile onlara moral kaynağı oldu. Böylece bir Türk Fabrikası ile çalışanları canlı yayınla Dünya'nın birçok evine girmiş oldu. Artık finiş hazırlıklarında başlamış oldu. Onur Balkan'da fabrika geçişini birinci olarak tamamlarken büyük alkış aldı.Finişe kilometreler kala Bora Hansgrohe Takımı sporcusu Matteo Pellucchi şansız bir biçimde düştü. Grup finişe toplu halde geldi. Quick Step Takımı'ndan Alvaro Jose Hodeg Chagui etabı son metrelerdeki atağı ile kazandı. Bu etapta Türk Milli Takımı'ndan hiçbir sporcu ilk onun içinde yer alamadı.Yarın sona erecek 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun son yarışı olan Bursa - İstanbul etabında da Turkuaz Mayo'yu Astana sporcusu Alexey Lutsenko giyecek.