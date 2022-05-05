Manchester United, Rashford için 70 milyon euro bekliyor!

Manchester United'da İngiliz yıldız Marcus Rashford, bu yaz takımdan ayrılabilir.



İngiliz basını, Rashford'un Manchester United'da kabus gibi bir sezon geçirdiğini yazdı. Medyanın haberinde İngiliz yıldızın, Manchester United'ın son dönemde kupalardan uzak kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadığı ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için oynayabileceği bir takıma transferine sıcak baktığı aktarıldı.



EN BÜYÜK DÜŞÜŞLERDEN BİRİ!



Haberin ayrıntılarında 2021 yılının ilk aylarında yapılan bir araştırmada Rashford'un değerinin 175 milyon euro'ya kadar çıktığı hatırlatıldı. Rashford'un bu rakamla o dönemde Erling Haaland ve Kylian Mbappe ile birlikte bonservisi en pahalı oyuncular arasında zirveye çıktığı ifade edildi. Geçen sürede ise İngiliz yıldızın değerinde yaklaşık 105 milyon euro'luk bir kayıp yaşadığı ve bunun futbol tarihindeki en büyük düşüşlerden biri olduğu kaydedildi.



70 MİLYON EURO; NEWCASTLE VE ARSENAL



Manchester United'ın da bu nedenle 70 milyon euro'luk bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan 24 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüpler olarak ise Newcastle United ve Arsenal gösterildi.





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