Manchester City'de forvet yok, sorun da yok!

Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi. Kazanan 1-0'la City oldu.



City'nin tek golü ilk yarının son anlarında 44. dakikada De Bruyne'nin asistinde Phil Foden'dan geldi.



82 DAKİKA FORVETSİZ OYNADI



Manchester City'de, Agüero'nun olmadığı maçta Jesus da yedeğe çekildi. Jesus 82. dakikada Foden'ın yerine oyuna girdi.



Bu sonuçla birlikte City, puanını 32'ye yükseltti ve maç eksiğine rağmen 3. sıraya geldi. Brighton ise 14 puanla küme düşme hattının 1 sıra üstünde 17. sırada yer aldı.



Manchester City, Premier Lig'in 19. haftasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Brighton ise aynı haftada Leeds United deplasmanına gidecek.



