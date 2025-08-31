Manchester City'e Brighton darbesi!

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-287'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-190'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
0-021'
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
0-07'
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
1-06'
31 Ağustos
Paris FC-Metz
0-06'
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-037'
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
0-062'
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
0-022'
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-022'
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-122'
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
1-1DA
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
0-1DA
31 Ağustos
Tondela-Estoril
0-1DA
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-018'
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Manchester City'e Brighton darbesi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Haaland'ın golüyle öne geçen City, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan puansız ayrıldı.

calendar 31 Ağustos 2025 18:01 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 18:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City'e Brighton darbesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi.
 
Falmer Stadium'da oynan maçta Manchester City deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.
 
Konuk ekip 34. dakikada, Omar Marmoush'un asistinde Erling Haaland'ın golüyle 1-0 önce geçti.
 
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Manchester City devreye önde girdi.
 
Ev sahibi ekip 67. dakikada James Milner'ın penaltıdan golüyle skoru 1-1 yaptı.
 
Brighton'da 89. dakikada Brajan Gruda sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
 
Maç bu skorla sona erdi ve Brighton, seyircisi önünde Manchester City'i 2-1 mağlup etti.
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
