Atakaş Hatayspor'un golcü futbolcusu Mame Diouf 1 yıl daha Hatayspor formasını giyecek.
34 yaşındaki Senegalli forvet, oynanan 40 maçın 38'inde forma giymiş, forma giydiği maçlarda toplam 19 gol atarken 5'te asist yapmıştı.
Diouf'un takımda kalması Bordo-Beyazlı taraftarı sevindirdi. [Hatay Söz Gazetesi]
34 yaşındaki Senegalli forvet, oynanan 40 maçın 38'inde forma giymiş, forma giydiği maçlarda toplam 19 gol atarken 5'te asist yapmıştı.
Diouf'un takımda kalması Bordo-Beyazlı taraftarı sevindirdi. [Hatay Söz Gazetesi]