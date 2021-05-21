Mame Diouf, 1 yıl daha Hatayspor'da

Mame Biram Diouf, 1 yıl daha Hatrayspor'da kalmaya karar verdi.

, Fotoğraf; AA
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Mame Diouf, 1 yıl daha Hatayspor'da
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21 Mayıs 2021 12:30
Atakaş Hatayspor'un golcü futbolcusu Mame Diouf 1 yıl daha Hatayspor formasını giyecek.

34 yaşındaki Senegalli forvet, oynanan 40 maçın 38'inde forma giymiş, forma giydiği maçlarda toplam 19 gol atarken 5'te asist yapmıştı.

Diouf'un takımda kalması Bordo-Beyazlı taraftarı sevindirdi. [Hatay Söz Gazetesi] 


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