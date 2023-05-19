Denver Nuggets koçu Michael Malone, takımının Batı Konferansı Finalleri'nde 2-0 önde olmasına rağmen medyanın sürekli Los Angeles Lakers'a odaklanıyor olmasını sert bir şekilde eleştirdi.



Malone, takımının geçtiğimiz gece Lakers'a karşı oynanan 2. maçta 108-103'lük skorla galip gelerek seride 2-0 üstünlüğü yakalaması sonrası, Denver ekibine karşı ortaya çıkan anlatılara karşı tepkisini şu şekilde gösterdi:



"Playoffların 1. maçını kazanıyorsunuz, ama herkes sadece Lakers'ı konuşuyor. Eğri oturup doğru konuşalım, ülke çapında genel anlatı 'Lakers'a bir şey olmaz. 1-0 gerideler ama rakibi çözdüler' şeklindeydi.



Ama tarihi bir performans gösteren Nikola'nın (Jokic) hakkında bir kişi bile konuşmadı. Odak noktası hiçbir zaman Nuggets veya Nikola olmadı; hep Lakers ve yaptıkları düzenlemeler üzerine oldu. Söylediklerim hoşunuza gitsin ya da gitmesin, durum böyleydi."



Medyanın odak noktasının bu noktadan sonra değişip değişmediği sorulduğunda ise, Malone bunu umursamadığını söyledi:



"Bizler kendi hikayemizin farkındayız. Henüz hiçbir şey başarmadığımızı ve işimizin bitmediğini de biliyoruz. Bir seride gerçekten bir şeyler yapma hedefiniz varsa, rakip takımın sahasında da bir maç kazanmanız gerekiyor. Ve o takımın, özellikle kendi sahasında ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Kazandığımızda bile o takım hakkında konuşuluyor."



The Denver Post'tan Mike Singer, Jokic'in Nuggets'a yeteri kadar saygı gösterilmemesi durumunun "hoşuna gittiğini" açıkladı.



Denver'ın son çeyreğe üç sayı geride girmesi sonrası, Jamal Murray son bölümde 23 sayı üreterek karşılaşmayı toplamda 37 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma ile tamamladı ve ekibinin maçı kazanmasındaki en büyük faktör oldu.



Nuggets, Cumartesi gecesi serinin 3. maçında Los Angeles'ta 3-0 öne geçmeyi hedefliyor olacak.



