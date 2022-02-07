Malatyaspor'da ayrılık: Rayane Aabid

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile yollarını ayırdığını duyurdu

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Malatyaspor'da ayrılık: Rayane Aabid
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07 Şubat 2022 17:00
Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 30 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayane Aabid ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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