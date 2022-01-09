Maitland-Niles: 'Mourinho, dünyanın en iyilerinden'

Roma'nın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ainsley Maitland-Niles, yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.



24 yaşındaki futbolcu, 'Mourinho ile çalışma fırsatı yakaladınız, bu Roma'ya transfer kararınızda ne kadar etkili oldu?' şeklide gelen soruya, "Mourinho, dünyadaki en iyi teknik direktörler biri. Eğer en iyisi değilse tabii. O birçok kupa kazandı ve harika bir insan. Dürüst ve mutlu, ayrıca kazanmak isteyen biri ve futbolda ana unsur kazanmak. Böyle bir teknik adamla çalışmanın nasıl olacağı sorulacak bir şey değil" şeklinde cevap verdi.



'Mourinho ile konuştunuz mu?' sorusunu yanıtlayan İngiliz futbolcu, "Evet, birlikte yemek yedik. Benim için olan planlarını, beklentilerini anlattı. Güzel bir konuşmaydı" ifadelerini kullandı.





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