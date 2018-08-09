Maicon için Galatasaray'a 5 milyon euroluk teklif

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden Maicon için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Maicon için devreye girdi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, Maicon için Galatasaray ile görüşüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Maicon için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
Savunmadaki hatalar nedeniyle eleştirilen Maicon için Galatasaray'ın Brezilya temsilcisine vereceği cevap bekleniyor. Haberde Maicon'un da Brezilya'ya dönmek istediğine yer verildi.
Galatasaray, geçen sezon başında Maicon'u Sao Paulo'dan 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Brezilyalı savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 resmi maçta görev yaptı.
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Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, Maicon için Galatasaray ile görüşüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Maicon için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
Savunmadaki hatalar nedeniyle eleştirilen Maicon için Galatasaray'ın Brezilya temsilcisine vereceği cevap bekleniyor. Haberde Maicon'un da Brezilya'ya dönmek istediğine yer verildi.
Galatasaray, geçen sezon başında Maicon'u Sao Paulo'dan 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Brezilyalı savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 resmi maçta görev yaptı.
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