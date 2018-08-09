Maicon için Galatasaray'a 5 milyon euroluk teklif

'da geleceği belirsiz olan isimlerdeniçin sürpriz bir iddia gündeme geldi.ekiplerindeniçin devreye girdi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, Maicon için Galatasaray ile görüşüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Maicon içinbonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.Savunmadaki hatalar nedeniyle eleştirilen Maicon için Galatasaray'ın Brezilya temsilcisine vereceği cevap bekleniyor. Haberde Maicon'un da Brezilya'ya dönmek istediğine yer verildi., geçen sezon başında Maicon'u Sao Paulo'danbonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Brezilyalı savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 resmi maçta görev yaptı.