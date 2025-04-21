Mahmut Uslu'dan adaylık sorusuna flaş cevap

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'na konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.
Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." sözlerini sarf etti.
"HEMEN BIRAKSINLAR"
Mahmut Uslu, daha sonra Telegol'e yaptığı açıklamada, "İnsanlar yeter artık diyorlar. Şampiyonluk önemli değil, kulübü bitirdiler! Bizimle alay ettiler, stadyum büyümez diye şimdi adam bizim projeyi düşünüyor." dedi.
Uslu ayrıca, "Alternatif bulunur. Bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Yeter artık kulübü bitirdiler. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık." sözlerini sarf etti.
ADAY OLACAK MI?
Mahmut Uslu, Beyaz TV'den gelen, "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Her an Her şey olabilir." cevabını verdi.
Uslu ayrıca "Yayına bağlanamam, bağlanırsam ağzımdan kötü sözler çıkar. Çok sinirliyim. Ali Koç ve yönetimi hemen istifa etmeli. Kulübü bitirdiler. Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada." sözlerini sarf etti.
Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.
Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." sözlerini sarf etti.
"HEMEN BIRAKSINLAR"
Mahmut Uslu, daha sonra Telegol'e yaptığı açıklamada, "İnsanlar yeter artık diyorlar. Şampiyonluk önemli değil, kulübü bitirdiler! Bizimle alay ettiler, stadyum büyümez diye şimdi adam bizim projeyi düşünüyor." dedi.
Uslu ayrıca, "Alternatif bulunur. Bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Yeter artık kulübü bitirdiler. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık." sözlerini sarf etti.
ADAY OLACAK MI?
Mahmut Uslu, Beyaz TV'den gelen, "Aday olacak mısınız?" sorusuna, "Her an Her şey olabilir." cevabını verdi.
Uslu ayrıca "Yayına bağlanamam, bağlanırsam ağzımdan kötü sözler çıkar. Çok sinirliyim. Ali Koç ve yönetimi hemen istifa etmeli. Kulübü bitirdiler. Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada." sözlerini sarf etti.