Lyon'dan çok açık transfer isteği! Matuidi

Olympique Lyon Başkanı Jean Michel Aulas ve kulübün Sportif Direktörü Juninho Pernambucano Juventuslu Blaise Matuidi'ye ilgilerini açıkça dile getirdi.
Aulas, Tuttospor'ta geçtiğimiz gün verdiği röportajda Fransız oyuncunun kariyerini ve performansını överken, "Geçen yaz onu almak için uğraştık ama olmadı. Biz Haziran ayında tekrar onun için uğraşacağız. Matuidi bizim için mükemmel bir transfer olurdu. O bir Dünya Şampiyonu" ifadelerini kullandı.
Sportif Direktör Juninho Pernambucano'da Matuidi'yi istediklerini açıkça dile getirerek, "Kariyerini çok iyi biliyorum. Bizim yoksun olduğumuz pozisyonda oyunuyor. Matuidi hak ettiği değeri görmeyen futbolculardan. Buna rağmen Dünya Şampiyonu. Açıkçası biz bu sezon takımda kaptanlık görevini vermek için bir eksiklik hissettik. Genç bir takımımız var. O bütün bu konuları çözebilecek bir futbolcu" sözlerini kullandı.
Orta sahada defansif yönlü olarak yıllardır istikrarlı biçimde takımına katkı veren Blaise Matuidi 2017'de PSG'den Juventus'a 25 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti. Bu sezon 22 maçta siyah beyazlı formayı sırtına geçiren Matuidi'nin 2'de asisti bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Aulas, Tuttospor'ta geçtiğimiz gün verdiği röportajda Fransız oyuncunun kariyerini ve performansını överken, "Geçen yaz onu almak için uğraştık ama olmadı. Biz Haziran ayında tekrar onun için uğraşacağız. Matuidi bizim için mükemmel bir transfer olurdu. O bir Dünya Şampiyonu" ifadelerini kullandı.
Sportif Direktör Juninho Pernambucano'da Matuidi'yi istediklerini açıkça dile getirerek, "Kariyerini çok iyi biliyorum. Bizim yoksun olduğumuz pozisyonda oyunuyor. Matuidi hak ettiği değeri görmeyen futbolculardan. Buna rağmen Dünya Şampiyonu. Açıkçası biz bu sezon takımda kaptanlık görevini vermek için bir eksiklik hissettik. Genç bir takımımız var. O bütün bu konuları çözebilecek bir futbolcu" sözlerini kullandı.
Orta sahada defansif yönlü olarak yıllardır istikrarlı biçimde takımına katkı veren Blaise Matuidi 2017'de PSG'den Juventus'a 25 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti. Bu sezon 22 maçta siyah beyazlı formayı sırtına geçiren Matuidi'nin 2'de asisti bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın