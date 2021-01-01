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Love: "Portland'da oynamayı çok isterdim..."

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, Portland Trail Blazers'da oynamakla ilgilendiğini açık açık belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love, Portland Trail Blazers'da oynamakla ilgilendiğini açık açık belirtti.

Yahoo Sports'tan Chris Hayes ile 3 Mayıs'ta yayınlanan ancak Nisan ortasında yapılan bir röportajda Love, şunları söyledi:

"Her şeyden önce, kim Dame Lillard'la oynamak istemez ki? Kendisi oldukça özel ve harika bir oyuncu. İnsanlar bana nereli olduğumu sorduklarında hep Portland derim. Beni ben yapan yıllarımı hep orada geçirdim. Nerede doğduğumu sorduklarında, LA diyorum tabii ki.

Ama Portland'ın her zaman kalbimde özel bir yeri olacak. İster kariyerimin sonunda olsun, ister altı ay sonra olsun. Ne zaman olursa olsun. Portland forması giyiyor olsam, benim için çok özel olur. Memleketimde oynamış olurum."

Love, Cavaliers ekibi ile bir kontrat ödemesi yapmayı kabul etmediği sürece, 2023'e kadar sınırsız bir serbest oyuncu olamıyor.


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