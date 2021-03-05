Loris Karius'a piyango vurabilir: Bayern Münih!

Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaratan ve bu sezon Union Berlin'de de istediği süreyi alamayan Loris Karius, Bayern Münih'in "yedek kaleci" adayları arasında gösterildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Loris Karius'a piyango vurabilir: Bayern Münih!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2021 22:26
Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Loris Karius'un başına talih kuşu konabilir.

Bu sezon gittiği Union Berlin'de de düzenli oynayamayan Karius'un adı, Bayern Münih ile anılmaya başlandı.

Yaz aylarında yedek kalecisi Alexander Nübel'i Monaco'ya gönderebileceği konuşulan Bavyera ekibinin, Manuel Neuer'in arkasında görev vermek için değerlendirdiği adaylar arasına Karius'u da aldığı kaydedildi.

BONSERVİSLE AYRILABİLİR

Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ve 3 sezondur kiralık olarak İngiltere'den ayrılan Karius'un, bu sefer bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gidebileceği de belirtildi.

Bu sezon Union Berlin'de toplam 5 maçta görev alan Karius, 3 kez kalesini gole kapatırken 4 gol yedi.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.