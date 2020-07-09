Loret Sadiku: 'Mağlubiyeti hak etmedik!'

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kasımpaşa'da Sadiku, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş karşısında çok iyi oynadıkları ifade eden Sadiku, "Beşiktaş karşısında yenilgiyi hak edecek bir performans ortaya koymadık. İlk yarı çok iyiydik, Beşiktaş'a karşı boşluklar bulacağımızı biliyorduk ancak ikinci yarıda her şey tersine döndü ve son anda golü yiyerek kaybettik" dedi.



