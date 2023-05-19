Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisini takaslamak isteyen taraftarlara "imza kampanyası başlatın" şeklinde konuştu.



Takımına son derece sadık olmasıyla tanınsa da Trail Blazers ile geleceği hakkındaki söylentilerin önüne geçemeyen Lillard, tüm bu kuru gürültüden bıktığını Twitter'da açıkça belli etti.



Lillard, Portland'dan gitmesini isteyen taraftarlara seslenerek, takdir edilmediği yerde bulunmayacağını açıkça belirten bir tweet attı.



Dame, bir hayranının kendisinin gitmesini isteyenlerin kesinlikle hatalı olduğunu belirttiği bir tweet'e, "Taraftarlar beni takaslamak istiyorsa, imza kampanyası başlatın ve bana gönderin." şeklinde yanıt verdi.



Başka bir taraftarın kendisini organizasyondan ayrılmak istemekle suçlamasının ardından Dame, cevap olarak şöyle bir tweet paylaştı:



"On yılı aşkın süredir aynı takımdayım... Sadece insanların farklı istekleri varsa diye söylüyorum..."



Blazers, yaklaşan NBA Draftı'nda 3. sıradan seçim yapacak olsa da, Dame sürekli olarak bir yeniden yapılanma süreciyle ilgilenmediğini net bir şekilde söylemişti.



