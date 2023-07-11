Portland Trail Blazers'ın Damian Lillard'ı takaslama sürecinde en verimli sonucu almak için "aylarca" beklemeye hazır olduğu bildirildi.



Blazers genel menajeri Joe Cronin, Lillard takasının sonuç bulmasının, takımı mümkün olan en iyi pozisyonda tutma hedefini gerçekleştirme yolunda "aylar" sürebileceğini söyledi.



Cronin, Thomas & Mack Center'da düzenlenen basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:



"Şunu çok iyi öğrendim ki, sabırlı olmak çok önemli. Ani tepkiler vermemek ve sırf bir sorunu çözmek için bir şeylere atlamamak gerekiyor. Bana kalırsa bir takas sonrası en olumlu durumda kalan takımlar, acele etmeyen ve hep kendini kontrol altında tutan takımlar oldu.



Yani benim yaklaşımım hep böyle oldu ve böyle kalacağını düşünüyorum. Sabırlı olacağız ve takımımız için en iyisini yapacağız. Bunun nasıl sonuca varacağını göreceğiz. Ve aylar sürerse de, aylar sürer."



Cronin, takaslanmak istediği 1 Temmuz tarihinden beri Lillard ile konuşmadığını da sözlerine ekledi. Dame'ın talebi, Portland'ın 18 aylık süreçte lotayanın ilk yarısında arka arkaya kazandığı draft seçimlerini sırayla Shaedon Sharpe ve Scoot Henderson için kullanması sonrası gelmişti.



