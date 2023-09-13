Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın antrenman kampına katılmayacağına dair duruşunun "kısmen doğru" olduğu iddia edildi.



Lillard'ın Blazers'tan takas edilmek istediğinin sinyalini vererek favori hedefini Miami Heat olarak belirlemesinin üzerinden iki aydan fazla zaman geçti.



The Athletic'ten Shams Charania, geçtiğimiz günlerde Lillard'ın yalnızca mevcut takımının (Portland) veya Heat'in antrenman kampına katılmayı düşüneceğini belirtmişti.



The Oregonian/OregonLive'dan Aaron Fentress ise, Charania'nın raporunu "kısmen doğru" olarak niteledi. Lillard başlangıçta antrenman kampı tercihleri konusunda kesin bir tavır sergilemiş olsa da, bu duruşunu yeniden değerlendirmiş olabileceği düşünülüyor.



Kaynaklar, Lillard'ın 1 Temmuz'da Miami'ye takas talep etmesinden bu yana ortaya çıkan karmaşıklıklar sonrası, NBA'in de duruma müdahale etmesiyle bu tutumunu yumuşattığını belirtiyor.



