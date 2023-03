Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisinin ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin bir maçta 100 sayı atabileceğini söyledi.



Wilt Chamblerain'ın 100 sayılık performansı NBA'deki en kırılamaz rekorlardan biri olarak kabul edilse de, Lillard, modern bir oyuncunun bu barajı geçmesinin an meselesi olduğunu belirtti.



Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in "The Old Man & The Three" podcast'inde konuşan Blazers yıldızı, bu rekoru neden kendisinin ve Curry'nin kırabileceğini inandığını şu sözlerle açıkladı:



"Görebilir miyiz emin değilim ama kesinlikle mümkün. 71 attığım maça kadar bu konuda kararsızdım. Eğer o maç iki uzatmaya gitseydi ya da 13/24'lük üçlük denemelerim arasında çemberden çıkmış olan altısı girmiş olsaydı, 18 sayım daha olacaktı. Üç turnikemde blok yemiştim. Ayrıca maç sonunda denediğim 1-2 şutta çok yorgundum ve topu potaya çok tembel bir şekilde yollamıştım. Tam şut postürüyle atmamıştım. Ciddi düşündüğümde, Steph Curry kesinlikle 100 sayı atabilir. Ben de atabilirim."



Bu sezon Dame'ın yanı sıra, sezonun başlarında Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell da 71 sayılık bir performansa imza atmıştı.



NBA efsanesi Kobe Bryant, 2006 yılının Ocak ayında Toronto Raptors'a karşı 81 sayı atarak, 100 sayı rekoruna en çok yaklaşan oyuncu olmuştu.





