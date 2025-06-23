LGS sonuçları 2025: MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. 2025 LGS sınavına katılan yüz binlerce öğrenci, hangi liseye yerleşeceğini belirleyecek bu sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.

Her öğrenciye özel sonuç belgesi sistem üzerinden dijital olarak sunulacak; sonuçlar fiziki olarak gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.