Haber Tarihi: 23 Haziran 2025 15:15 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 15:15

LGS sonuçları 2025: MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda tüm ülke genelinde yapılan LGS sınavıyla birlikte birlikte öğrenciler güzel bir lisede okuyabilmek için sınavlara girdi. Merkezi sınavın tamamlanmayasıyla birlikte ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2025 LGS sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları 2025: MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından öğrenciler ve veliler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. 2025 LGS sınavına katılan yüz binlerce öğrenci, hangi liseye yerleşeceğini belirleyecek bu sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarına meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.

Her öğrenciye özel sonuç belgesi sistem üzerinden dijital olarak sunulacak; sonuçlar fiziki olarak gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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