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Lewandowski için PSG ve Real Madrid itirafı

Robert Lewandowski'nin eski menajeri Kucharski, yıldız oyuncunun transferi ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lewandowski için PSG ve Real Madrid itirafı
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12 Ocak 2019 05:39
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski için eski menajeri Cesary Kucharski'den çarpıcı bir açıklama geldi.

Cesary Kucharski, Fransız basınına yaptığı açıklamada Paris Saint Germain daha önce Bayern Münih'e Lewandowski için teklif yaptığını doğruladı.

Kucharski yıldız golcünün gönlünde Real Madrid olduğnu da söylerken ''Lewandowski'ye önceki yıllarda birçok teklif geldi. Robert ve eşi Fransa'ya yani Paris SG'ye ya da İngiltere'ye gitmek istemedi. Onun için olursa bir ihtimal vardı, o da Real Madrid...'' ifadelerini kullandı.

Real Madrid özellikle sezon başında Lewandowski'yi almak için uğraşmış ancak Bayern teklifleri kabul etmemişti.

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