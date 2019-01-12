Lewandowski için PSG ve Real Madrid itirafı

Bayern Münih'in yıldız golcüsüiçin eski menajeri Cesary Kucharski'den çarpıcı bir açıklama geldi.Cesary Kucharski, Fransız basınına yaptığı açıklamada Paris Saint Germain daha önce Bayern Münih'e Lewandowski için teklif yaptığını doğruladı.Kucharski yıldız golcünün gönlünde Real Madrid olduğnu da söylerkenifadelerini kullandı.Real Madrid özellikle sezon başında Lewandowski'yi almak için uğraşmış ancak Bayern teklifleri kabul etmemişti.