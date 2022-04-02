Lewandowski, Barcelona'yı istiyor!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yeni sezonda bir dünya yıldızı kadrosuna katmak istiyor.



ROTA LEWANDOWSKI



Bu hedef doğrultusunda ilk sıraya Erling Haaland'ı koyan Katalan devi, Norveçli golcüyü Manchester City ve Real Madrid gibi takımların talip olması nedeniyle rotasını Robert Lewandowski'ye kırdı.



TRANSFERE HAZIR



İspanyol Diario Sport'ta yer alan habere göre; Ocak ayından bu yana Barcelona ile iletişimde olan Lewandowski, İspanyol ekibinin projesine inanıyor ve transfer için her şeyi yapmaya hazır.



KİLİT NOKTA KONTRAT SÜRESİ



Tecrübeli yıldız, Bayern Münih ile sözleşmesinin gelecek yıl sona erecek olması ve Alman devinin bir yıllık kontrat önermesi nedeniyle Almanya'daki süresini tamamladığına inanıyor.



Bu nedenle Barcelona ile Robert Lewandowski ile anlaşmasındaki kilit noktalardan birinin de sözleşme süresi olduğu ifade edildi. Lewandowski'nin yeni takımından en az iki yıllık bir kontrat beklediği belirtildi.



65 MİLYON EURO



Öte yandan Bayern Münih'in ise Robert Lewandowski için bonservis beklentisinin 65 milyon euro olduğu ifade edildi. Bavyera devinin, bu rakamda sadece futbolcu karşılığında indirim yapmayı düşündüğü ve Barcelona'dan da Serginho Dest'e talip olduğu aktarıldı.



EN YAKIN İSİM LEWA!



Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, sezonda en az 20 gol atacak bir golcünün transferine öncelik verdiği ve hedefler arasında anlaşması en yakın ismin Lewandowski olduğu kaydedildi.





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