Lens'ten Paris'e yeni yıl sürprizi!

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lens ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 3-1'lik skorla kazandı.



Lens, 5. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin attığı golle maça hızlı başladı. PSG, 8. dakikada Hugo Ekitike ile skoru eşitledi. Lens'in cevabı çok gecikmedi ve 28. dakikada Lois Openda ile yeniden öne geçti.



48. dakikada Alexis Claude-Maurice'in golüyle Lens, farkı 2'ye çıkardı.



Maçın kalan bölümünde PSG, farkı azaltmak için bastırsa da Lens savunması geçit vermedi.



Messi, Neymar, Nuno Mendes, Kimpembe gibi yıldızlarından eksik olarak bu maça çıkan PSG, bu sezon ilk kez yenildi ve 44 puanda kaldı. Son 7 maçta 6. kez kazanan Lens, puanını 40'a çıkardı.



Lens, gelecek hafta Strasbourg deplasmanına gidecek. PSG ise sahasında Angers'i ağırlayacak.













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