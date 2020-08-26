Lemina'ya Southampton'da numara yok

Southampton kadrosunda yer alan Mario Lemina'nın sezon öncesi açıklanan forma numaraları listesinde yer almaması ayrılığın habercisi oldu.

Lemina'ya Southampton'da numara yok
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26 Ağustos 2020 00:35
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için çaba sarf ettiği Mario Lemina, kulübü Southampton tarafından açıklanan forma numaraları listesinde yer almadı.

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık geçiren ve bonservisi Southampton'da olan Gabonlu orta saha oyuncusunun İngiliz kulübünde geleceğinin olmadığı da kesinleşmiş oldu.

Sosyal medya paylaşımlarında sadece bireysel antrenman yaptığı gözlenen Lemina için kulübü Southampton 9 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

SOUTHAMPTON'DA FORMA NUMARALARI



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