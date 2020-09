LeBron'dan, MVP oylama sistemine tepki!: "Oyunu izliyor muyuz acaba?"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezonun MVP oylama yarışını ikinci sırada bitirdikten sonra, sistemin 'biraz tuhaf' olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.



LeBron, Lakers'ın dün gece Denver Nuggets karşısında oynadığı Batı Finalleri serisi 1. maçında aldığı galibiyette 15 sayı ve 12 asistle oynamıştı. Maçtan sonra ise, MVP oylamasını ikinci bitirmesiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.



Batı Konferansı Finallerinde 1-0 öne geçmesine rağmen, maç sonrası düzenlenen basın konferansının büyük bir kısmı, Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan sonra kendisinin MVP oylamasını ikinci sırada bitirmesiyle ilgili soruları yanıtlayarak geçmişti:



"Bu durum beni kızdırdı. Gerçek cevabım bu. Beni kızdırdı çünkü 101 oydan 16 birincilik oyu almışım. Beni her şeyden çok kızdıran da bu. Kazananın MVP'yi hak etmediğini söylemiyorum ama bu beni sinirlendirdi."



Halihazırda dört MVP ödülü sahibi olmasına rağmen (2009, 2010, 2012, 2013), LeBron şimdi dört kez ödül yarışında ikinci sırada bitirmiş oldu:



"Kariyerimde pek çok ikinci sırada bitirdim. Ya bir şampiyonluk yolunda ve şimdi de MVP olarak dördüncü kez. Bu lige asla MVP ya da şampiyon olayım diyerek gelmedim. Her zaman, her geçen gün daha iyi olmak istediğimi ve bu tarz şeylerin kendiliğinden olacağını söylemişimdir. Bazı şeyler benim elimde değil ve kontrol edemem, ama bu beni sinirlendirdi."



"OYUNU GERÇEKTEN İZLİYOR MUYUZ ACABA..."



NBA'in sezon sonu ödülleri için oylama sistemini konuşan James, bunun ligde geçirdiği zaman içinde değiştiğini söyledi:



"Burada oturup kriterlerin ne olması gerektiği veya ne olduğu hakkında konuşmayacağım. Bildiğim şu ki, lige girdiğimden beri yıllar içinde değişti. Çok değişti hem de. Bazen en iyi takımdaki en iyi oyuncu oluyor, bazen istatistiksel olarak en iyi sezonu geçiren adam oluyor, Bazen de.... bilemiyorsunuz işte. Ama Giannis çok iyi bir sezon geçirdi, kesinlikle bunu söyleyebilirim."



Oylama ölçeği bazen bana biraz tuhaf geliyor. Basketbol oyununu gerçekten ne kadar izliyoruz bilmiyorum, ya da bazen acaba sadece anlatıya mı bakıyoruz..."



"GAYET RAHAT UYUYACAĞIM..."



James özgeçmişine başka bir normal sezon MVP'si eklememiş olabilir, ancak Lakers kadrosu, dördüncü bir Final MVP'si ödülünü alabileceği NBA Finallerine geri dönmek için yarışın içinde bulunuyor.



LeBron son olarak, bu kararın moralini bozmayacağını da şu şekilde ekledi:



"Ben iyiyim. Odama geri döneceğim, biraz şarap içeceğim ve bu gece çok rahat uyuyacağım. Durumu karıştırmayalım. Gayet iyiyim."