Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, maçlardan sonra vücudunun nasıl hissettiği üzerine, "lastiklerini hiç değiştirmemiş bir 2003 model Escalade" benzetmesinde bulundu.



LeBron, JJ Redick'le yaptığı 'Mind the Game' podcast'inde eşi Savannah James'in maç sonrasında nasıl hissettiğini sorduğunda, kullandığı benzetmeyi açıkladı:



"Galiba geçen görmüştüm, kariyerimde yaklaşık 70 bin dakika oynamışım. Önceki gün eşime de açıklamıştım, maç sonrası eve geldiğimde bana nasıl hissettiğimi sormuştu. Ben de 'Bebeğim, 2003 model bir Escalade aldığını ve 2024'e kadar lastiklerini hiç değiştirmediğini düşün' demiştim. Ben de değiştirmedim, bunlar 2003'teki lastiklerin aynısı."



Redick ayrıca James'e LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard gibi birini her gece savunmasının mümkün olup olmadığını sorduğunda, Lakers yıldızı artık uzun süredir oynadığından dolayı sahada yapacağı işleri seçmesi gerektiğini belirtti.



Vücudundaki tüm yıpranmalara rağmen James, 2023-24 sezonunda maç başına 25,4 sayı, 7,2 ribaund, 8,1 asist, 1,2 top çalma ve 0,6 blok ortalamalarıyla halen üst düzey performans göstermeye devam ediyor.



