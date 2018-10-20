LeBron, Lakers'la ilk maçından memnun kalmış

LeBron James, Los Angeles Lakers ile oynadığı ilk normal sezon maçından genel olarak memnun kaldığını açıkladı.
LeBron, açıklamasında "Çift haneli farkla geri kaldığımızda maçı çevirmek için verdiğimiz eforu sevdim. Bazı anlarda ettiğimiz rekabeti ve topu paylaşma şeklimizi de sevdim. Bunlar hep pozitif noktalardı. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler de vardı tabii. Daha iyi ribaund alabilirdik, beklediğim gibi top kayıplarımız oldu. Birbirimizi anlamaya çalıştığımız bir maçtı."
ifadelerini kullandı.
LeBron, Portland Trail Blazers'a karşı alınan yenilghide 26 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynamıştı.