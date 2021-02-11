LeBron, All-Star seyirci oylarında zirveye oturdu!

The latest All-Star voting returns are out: pic.twitter.com/ryXDRq6iS2



— Marc Stein (@TheSteinLine) February 11, 2021

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, hayranlarından yaklaşık 4.4 milyon All-Star oyu alarak, seyirci oylarının ikinci turunda Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'i, en çok oy toplayan oyuncu olarak geride bıraktı.Durant 4.2 milyon civarı oy alarak, LeBron gibi kendi konferansının en fazla oy alan oyuncusu oldu. Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry tüm guardlar arasında en fazla oyu alırken, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Doğu Konferansı'nda en çok oy alan guard oldu.Batı'da, Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander ilk 10'dan düşerek, yerini Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso'ya bıraktı. Aşil tendonunun kopması yırtılması nedeniyle bu sezonu kapatmış olan Klay Thompson, 10'uncu sıradan 8'inci sıraya yükseldi.Doğu'daki ilk dokuz guard sıralaması aynı şekilde kalırken, Toronto Raptors point guardı Fred VanVleet 10'uncu sıraya yükselerek, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın yerini aldı.Seyirci oylaması 16 Şubat'a kadar devam edecek ve genel oyların %50'sini oluşturacak. Oyuncular (%25) ve medya (%25) da kendi oylarıyla katkıda bulunacaklar.2021 All-Star maçının, lig ve Oyuncular Sendikası arasında bu ayın başlarında yapılan bir anlaşmanın ardından, 7 Mart'ta Atlanta'da yapılması planlanıyor.